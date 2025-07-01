Мэттью Ткачук отреагировал на подписание нового контракта Маршана с «Флоридой»

Форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук разместил на своей странице в соцсетях совместное фото с Брэдом Маршаном. Ранее стало известно о подписании нового соглашения между 37-летним Маршаном и «пантерами» на шесть лет с кэпхитом в $ 5,5 млн.

Фото: Из личного архива Ткачука

Маршан всю карьеру НХЛ играл в составе «Бостон Брюинз», но присоединился к «Пантерз» в результате обмена в марте 2025 года. Всего за «Флориду» в 23 матчах Кубка Стэнли у Маршана 20 (10+10) результативных действий и победа в турнире. Брэд также выиграл Кубок Стэнли с «Бостоном» в 2011 году.

Ранее Ткачук отреагировал на подписание нового контракта «Флориды» с канадским защитником Аароном Экбладом на восемь сезонов.