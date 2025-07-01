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«Сибирь» объявила об уходе 22-летнего голкипера системы клуба

«Сибирь» объявила об уходе 22-летнего голкипера системы клуба
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Голкипер системы «Сибири» Владимир Табатчиков покинул расположение клуба. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

«31 мая закончился контракт у голкипера Владимира Табатчикова, который продолжит карьеру в другом клубе. Мы благодарим Владимира за игру в системе «Сибири» и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении пресс-службы новосибирской команды.

22-летний голкипер в составе «Сибирских Снайперов» провёл 117 игр, отразив 90,9% бросков при коэффициенте надежности 3,05. В текущем сезоне дебютировал в ВХЛ за курганское «Зауралье», за которое в регулярном чемпионате провёл четыре матча, где отразил 91,8% бросков. Также вратарь выступал в чемпионате КХЛ «3х3» за «Сибирь».

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