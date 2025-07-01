Даррен Диц: c нетерпением жду возможности надеть джерси минского «Динамо»

Канадский защитник минского «Динамо» Даррен Диц поделился своими эмоциями после подписания контракта с белорусским клубом.

— Конечно, я рад возможности приехать в Беларусь, чтобы узнать местную культуру и язык. И это действительно прекрасная часть карьеры хоккеиста — есть возможность жить в разных странах, знакомиться с разными культурами и новыми языками. Жизнь — это путешествие. Я люблю учиться.

— Что скажешь о «Минск-Арене»?

— Это будет мой девятый сезон в КХЛ. «Минск-Арена» всегда имела репутацию одного из самых захватывающих и прекрасный мест для хоккея. Эту атмосферу создают преданные болельщики. В Минске сложно играть в качестве хоккеиста команды гостей. С нетерпением жду возможности надеть джерси минского «Динамо», выступить перед такими болельщиками, почувствовать их поддержку, — приводит слова Дица пресс-служба минского клуба.

31-летний хоккеист сезон-2024/2025 начинал в «Авангарде», а завершил в «Автомобилисте». В общей сложности он провёл 56 матчей, в которых набрал 14 (1+13) очков.