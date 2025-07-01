Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Книга упражнений и тренировок, 4000 страниц». Ротенберг показал результаты труда о хоккее

«Книга упражнений и тренировок, 4000 страниц». Ротенберг показал результаты труда о хоккее
Комментарии

Бывший главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг поделился информацией о своих материалах о хоккее, сделанных на протяжении 18 лет.

«За 18 лет книга упражнений и тренировок 4 тыс. страниц», — написал Ротенберг на своей странице в телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Романа Ротенберга

Ранее стало известно, что Ротенберг вошёл в совет директоров московского «Динамо». Он будет заниматься управлением и организацией работы детско-юношеской школы, молодёжной команды, а также привлекать дополнительные инвестиции в клуб и работать над развитием инфраструктуры школы.

Напомним, лучшим результатом для Романа Ротенберга во главе СКА были два выхода в финал Западной конференции.

Материалы по теме
Эксклюзив
Роман Ротенберг вошёл в совет директоров московского «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android