«Книга упражнений и тренировок, 4000 страниц». Ротенберг показал результаты труда о хоккее

Бывший главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг поделился информацией о своих материалах о хоккее, сделанных на протяжении 18 лет.

«За 18 лет книга упражнений и тренировок 4 тыс. страниц», — написал Ротенберг на своей странице в телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Романа Ротенберга

Ранее стало известно, что Ротенберг вошёл в совет директоров московского «Динамо». Он будет заниматься управлением и организацией работы детско-юношеской школы, молодёжной команды, а также привлекать дополнительные инвестиции в клуб и работать над развитием инфраструктуры школы.

Напомним, лучшим результатом для Романа Ротенберга во главе СКА были два выхода в финал Западной конференции.