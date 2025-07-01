Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торонто» объявило о приобретении Матиаса Маччелли в результате обмена с «Ютой»

«Торонто» объявило о приобретении Матиаса Маччелли в результате обмена с «Ютой»
Аудио-версия:
Комментарии

«Торонто Мэйпл Лифс» объявил о приобретении финского нападающего «Юты Мамонт» Матиаса Маччелли в обмен на условный выбор в третьем раунде драфта 2027 года. Если «Мэйпл Лифс» выйдут в плей-офф, а Маччелли наберёт не менее 51 очка в сезоне-2025/2026, выбор будет перенесён на второй раунд драфта 2029 года.

24-летний форвард провёл 55 матчей за «Юту» в сезоне-2024/2025, забив восемь голов и отдав 10 результативных передач. Он был включён в сборную новичков НХЛ по итогам сезона-2022/2023 после того, как набрал 49 очков (11+38 ) очков в 64 матчах за «Аризона Койотс», став лучшим среди новичков по результативным передачам.

В 224 матчах за карьеру в НХЛ Маччелли набрал 130 (37+93) очков. Он был выбран «Койотс» в четвёртом раунде под 98-м общим номером в 2019 году.

Материалы по теме
«Торонто» вызвал в тренировочный лагерь российского нападающего из МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android