«Торонто» объявило о приобретении Матиаса Маччелли в результате обмена с «Ютой»

«Торонто Мэйпл Лифс» объявил о приобретении финского нападающего «Юты Мамонт» Матиаса Маччелли в обмен на условный выбор в третьем раунде драфта 2027 года. Если «Мэйпл Лифс» выйдут в плей-офф, а Маччелли наберёт не менее 51 очка в сезоне-2025/2026, выбор будет перенесён на второй раунд драфта 2029 года.

24-летний форвард провёл 55 матчей за «Юту» в сезоне-2024/2025, забив восемь голов и отдав 10 результативных передач. Он был включён в сборную новичков НХЛ по итогам сезона-2022/2023 после того, как набрал 49 очков (11+38 ) очков в 64 матчах за «Аризона Койотс», став лучшим среди новичков по результативным передачам.

В 224 матчах за карьеру в НХЛ Маччелли набрал 130 (37+93) очков. Он был выбран «Койотс» в четвёртом раунде под 98-м общим номером в 2019 году.