Генменеджер «Питтсбурга» высказался о будущем Евгения Малкина в команде

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас рассказал о ситуации с продолжением карьеры в клубе российского нападающего Евгения Малкина.

«Я разговаривал с Малкиным в конце сезона на выездной встрече и продолжил общаться с ним. У него заканчивается контракт, и это было предметом обсуждения. Но с учётом того, как мы будем подходить к делу, мы собираемся действовать в течение года — как я сказал Малкину на нашей последней встрече, а затем агенту Джей Пи Барри, мы встретимся с ним во время олимпийского перерыва в предстоящем сезоне — посмотрим, как у него дела, а затем встретимся после окончания сезона. В конце июля ему исполнится 39, и он по-прежнему играет на очень высоком уровне для хоккеиста своего возраста. И он очевидно, очень много значит для «Питтсбурга». Наше основное внимание сосредоточено на том, чтобы правильно относиться к нему, подталкивать его к тому, чтобы он продолжал показывать свои лучшие результаты в этом году, и поступать с ним правильно, продолжая общаться на том же уровне, на котором он находится», — приводит слова Дубаса журналистка Мишель Кречиоло.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Питтсбург» с большой долей вероятности не продлит контракт с российским нападающим Евгением Малкиным по окончании следующего сезона. Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи.