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Игорь Григоренко назначен генеральным директором ХК «Сочи»

Игорь Григоренко назначен генеральным директором ХК «Сочи»
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Бывший хоккеист сборной России и обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко назначен новым генеральным директором ХК «Сочи».

Среди главных задач нового генерального директора – дальнейшее развитие вертикали хоккейного клуба «Сочи», постоянное внимание к росту молодых талантливых хоккеистов и оптимизация всех клубных процессов. При поддержке со стороны Губернатора и Правительства Краснодарского края «Сочи» продолжит комплексную и системную работу, направленную на увеличение количества детей, занимающихся хоккеем. В ДЮСШ «Сочи», открытой в 2019 году, ведётся восьмой набор юных хоккеистов, а всего в школе хоккейное образование получают более двухсот детей. Благодаря конструктивному диалогу с представителями региональной власти ХК «Сочи» продолжит использовать для официальных игр и тренировок инфраструктуру ДС «Большой», располагая всеми возможностями для мотивации людей активно заниматься собственным физическим развитием и разделять ценности здорового образа жизни. Также перед новым генеральным директором поставлена задача по дальнейшей популяризации профессионального и любительского хоккея на юге страны, клуб и впредь будет активно участвовать в различных социальных проектах на благо всех жителей и гостей города-курорта.

Приветствуем Игоря Григоренко в хоккейном клубе «Сочи» и желаем больших успехов!», — написано в сообщении пресс-службы клуба.

Также ХК «Сочи» поблагодарил Сергея Воропаева за многолетнюю работу на посту генерального директора.

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