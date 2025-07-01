«Мы будем следить за ним в России». Генменеджер «Питтсбурга» — о перспективах Пономарёва

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас рассказал о перспективах в клубе хоккеистов, находящихся на просмотре, упомянув российского форварда Василия Пономарёва.

«У нас есть несколько человек, с которыми мы все ещё ведем переговоры. Это Томасино и Дьюар. Остальные не получат квалификационное предложение. Мы также дадим квалификацию Пономарёву, просто чтобы сохранить его права. Я знаю, что он работает в России, но у него будет три года или сколько угодно, чтобы развиваться там. Мы просто будем внимательно наблюдать за ним», — приводит слова Дубаса журналистка Мишель Кречиоло.

Пономарёв получил квалификационное предложение от «Питтсбурга». Ранее «Авангард» выменял права на 23‑летнего форварда в КХЛ в рамках сделки со «Спартаком» и заключил с ним контракт на три года.