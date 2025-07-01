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«Начали с трёх лет». Зито раскрыл детали переговоров с Маршаном о контракте с «Флоридой»

«Начали с трёх лет». Зито раскрыл детали переговоров с Маршаном о контракте с «Флоридой»
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Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито рассказал подробности переговоров с форвардом Брэдом Маршаном о сроке подписания нового контракта.

«Мы начали с трёх лет, перешли к четырём, потом к пяти, и он сказал: «А как насчёт шести, я хочу быть «пантерой», — приводит слова Зито журналистк Кейси Хинтц.

С Маршаном заключен шестилетний контракт: начальный оклад составляет $ 1 млн за сезон, а остальное — бонус при подписании контракта, средняя годовая зарплата игрока за время контракта составляет $ 5,25 млн.
Запрет на обмен действует в первых четырёх сезонах, а в следующих двух — частичный отказ от обмена.

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