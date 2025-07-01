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«Авангард» объявил об уходе 20-летнего форварда в «Норильск»

«Авангард» объявил об уходе 20-летнего форварда в «Норильск»
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Нападающий системы «Авангарда» Егор Ядыкин обменян в клуб ВХЛ «Норильск» на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба омской команды.

«Желаем удачи Егору в продолжении карьеры, будем следить за успехами!» — написано в сообщении пресс-службы «Авангарда».

20-летний Ядыкин выступал за клубы системы «Авангарда» с сезона-2021/2022. В прошедшем сезоне форвард провёл 44 матча за «Омских Ястребов» в Молодёжной хокейной лиге (МХЛ), набрав 32 (17+15) очка. Также на его счету пять матчей в составе «Омские Крылья» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) — 2024/2025, в которых он отметился одной результативной передачей.

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