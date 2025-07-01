«Миннесота» разместила совместное фото Кирилла Капризова и Владимира Тарасенко

Пресс-служба «Миннесоты Уайлд» разместила архивное фото с изображением российских форвардов Кирилла Капризова и Владимира Тарасенко (в форме «Сент-Луис Блюз»).

Фото: Соцсети

«Подходящие наряды скоро появятся в продаже», — подписано фото пресс-службой клуба.

Ранее стало известно об обмене Тарасенко из «Детройт Ред Уингз» в «Миннесоту». Тарасенко выступал за «Детройт» с 2024 года. В прошедшем сезоне 33-летний форвард набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «-13» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Тарасенко был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» в 2010 году в первом раунде драфта под общим 16-м номером. В составе «блюзменов» стал обладателем Кубка Стэнли в 2019 году. Ещё один чемпионский титул в НХЛ он завоевал вместе с «Флоридой Пантерз» в прошлом сезоне.