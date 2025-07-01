ЦСКА заключил контракт с нападающим Егором Соколовым
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Российский форвард Егор Соколов подписал контракт с ЦСКА сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба. Ранее московские армейцы заполучили права на Соколова у «Автомобилиста» в обмен на Даниила Гущина.
Минувший сезон форвард провёл в составе фарм-клуба «Юты», набрав 44 (22+22) очка в 72 матчах чемпионата АХЛ.
25-летний Соколов начал заниматься хоккеем в Екатеринбурге, затем на юниорском и молодёжном уровне выступал за челябинский «Трактор». С сезона-2017/2018 он играл в североамериканских лигах, на его счету 13 матчей в НХЛ. Егор неоднократно выступал за сборную России по своему возрасту и в 2020 году стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.
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