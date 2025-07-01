На территории Ледового дворца СКА пытались устроить пожар — Sport Baza

В Санкт-Петербурге неизвестный попытался устроить пожар на территории Ледового дворца, куда недавно вернулся СКА. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По информации источника, попытка поджога произошла в ночь на 12 июня. Неизвестный пробрался на территорию Ледового дворца, отогнул листы обшивки газовой котельной и поджёг утеплитель. Спустя несколько минут там разгорелся пожар. Вскоре возгорание было потушено. Поджигателя быстро задержать не удалось, сейчас его разыскивает полиция. По данным Sport Baza, следователи возбудили уголовное дело о теракте.

Напомним, руковдство СКА отказалось от проведения матчей в следующем сезоне на «СКА Арене», которую построили за 80 млрд рублей, из-за «низкой транспортной доступности». Это связано с ремонтом и закрытием станции метро «Парк Победы».