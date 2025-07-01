Лукас Локхарт оставил трогательное послание после ухода из «Куньлуня»

Канадский нападающий Лукас Локхарт выступил с прощальной речью после ухода из «Куньлуня». В понедельник, 30 июня, он подписал двухлетний контракт с московским «Спартаком».

«Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всей организации, своим партнёрам по команде и преданным болельщикам «Куньлунь Ред Стар» за неизменную поддержку.

После восьми сезонов моё пребывание в команде подошло к концу.

Владельцам клуба, менеджменту, тренерскому штабу и медицинскому персоналу — спасибо, что поверили в меня и дали возможность быть частью этой страстной и развивающейся команды. Ваша поддержка значила для меня всё. Я всегда буду благодарен за шанс защищать цвета «Куньлуня» и выходить на лёд в форме «Драконов».

Выступая за «Куньлунь», я получил возможность представлять Китай на Олимпийских играх в Пекине-2022 и на чемпионатах мира под эгидой ИИХФ — и этот невероятный опыт навсегда останется со мной.

Моим партнёрам — спасибо за всё, что мы прошли вместе. За трудности, с которыми мы сталкивались, и за незабываемые моменты, которые пережили как команда. Я всегда буду ценить и взлёты, и падения — и ту честь, что у меня была возможность играть бок о бок с такой выдающейся группой людей.

Моя семья и я обрели в «Куньлуне» невероятные связи и дружбу, которые останутся с нами на всю жизнь.

Болельщикам — спасибо, что приняли меня и всё это время поддерживали с такой теплотой. Было по-настоящему здорово чувствовать вашу искреннюю поддержку как в Китае, так и в России.

С нетерпением жду момента, когда мы снова встретимся на льду.

С благодарностью и признательностью,

Люк Локхарт #20», — приводит слова Локхарта пресс-служба «Куньлуня».

Минувший сезон стал лучшим в карьере 32-летнего центрфорварда: Локхарт забросил 16 шайб и набрал 33 очка в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В общей сложности он провёл 446 матчей за «Куньлунь», набрав 143 (72+71) очка.