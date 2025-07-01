Произошли изменения в тренерских штабах «Магнитки» и «Стальных Лисов» — клубов системы магнитогорского «Металлурга».
«Магнитка» (ВХЛ):
Главный тренер — Евгений Полозов (cпециалист продолжит руководить коллективом, реализуя стратегию развития команды и выстраивая игровую тактику).
Помощник по защитникам — Андрей Соколов.
Помощник по нападающим — Станислав Шумик.
Помощник по оборонительным действиям — Виктор Постников
Тренер по общей физической подготовке — Илья Бобко.
«Стальные Лисы» (МХЛ):
Дмитрий Казионов — главный тренер
Евгений Гладских — ассистент главного тренера
Михаил Чурляев — ассистент главного тренера
Денис Антонов — тренер вратарей
Сергей Сафин — тренер по общей физической подготовке.