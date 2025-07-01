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ЦСКА опубликовал места и даты проведения предсезонных сборов и турниров

ЦСКА опубликовал места и даты проведения предсезонных сборов и турниров
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Пресс-служба ЦСКА разместила план предсезонной подготовки армейского клуба. Команда выйдет из отпуска 1 августа.

После прохождения углублённого медицинского обследования команда отправится на тренировочный сбор в Минск. Он продлится с 5 по 19 августа и завершится товарищеским матчем с минским «Динамо». По возвращении в Москву армейцы продолжат тренировочный процесс на домашнем льду. 25 августа команда проведёт товарищеский матч с московским «Динамо».

С 28 по 31 августа ЦСКА примет участие в традиционном Кубке Мэра Москвы, где будет защищать титул, завоёванный в прошлом году.

Напомним, в команде по окончании прошлого сезона сменился главный тренер. Новым наставником армейцев стал Игорь Никитин, завоевавший Кубок Гагарина — 2025 вместе с «Локомотивом».

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