ЦСКА опубликовал места и даты проведения предсезонных сборов и турниров

Пресс-служба ЦСКА разместила план предсезонной подготовки армейского клуба. Команда выйдет из отпуска 1 августа.

После прохождения углублённого медицинского обследования команда отправится на тренировочный сбор в Минск. Он продлится с 5 по 19 августа и завершится товарищеским матчем с минским «Динамо». По возвращении в Москву армейцы продолжат тренировочный процесс на домашнем льду. 25 августа команда проведёт товарищеский матч с московским «Динамо».

С 28 по 31 августа ЦСКА примет участие в традиционном Кубке Мэра Москвы, где будет защищать титул, завоёванный в прошлом году.

Напомним, в команде по окончании прошлого сезона сменился главный тренер. Новым наставником армейцев стал Игорь Никитин, завоевавший Кубок Гагарина — 2025 вместе с «Локомотивом».