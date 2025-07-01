Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Отец Бобровского назвал двух, наиболее близких Сергею игроков «Флориды»

Отец Бобровского назвал двух, наиболее близких Сергею игроков «Флориды»
Аудио-версия:
Комментарии

Отец Сергея Бобровского ответил, с кем из игроков «Флориды Пантерз» его сын поддерживает наиболее дружеские отношения.

— С кем из игроков Сергей ближе всех в команде?
— С Сашей Барковым и Димой Куликовым.

— Барков ощущает себя хотя бы в какой-то степени русским?
— Мы постоянно общались на русском с его мамой, когда приезжали во Флориду. Когда на общих мероприятиях видимся с Сашей — тоже. Понятно, что он родился и вырос в Финляндии. Но по-русски говорит охотно.

— В прошлом году, проехав капитанский круг с кубком, Барков отдал его именно Сергею.
— Да, это было приятно. А в этом году Саша отдал кубок новичкам, еще его не выигрывавшим. И только потом уже дело дошло до «стариков». Тоже показатель того, какой в «Пантерз» коллектив. Где один за всех и все за одного, — приводит слова Андрея Боборовского «Спорт-Экспресс».

Материалы по теме
Бобровский рассказал, как отнёсся к поступку Свечникова, ударившего его коленом в голову
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android