Отец Бобровского назвал двух, наиболее близких Сергею игроков «Флориды»

Отец Сергея Бобровского ответил, с кем из игроков «Флориды Пантерз» его сын поддерживает наиболее дружеские отношения.

— С кем из игроков Сергей ближе всех в команде?

— С Сашей Барковым и Димой Куликовым.

— Барков ощущает себя хотя бы в какой-то степени русским?

— Мы постоянно общались на русском с его мамой, когда приезжали во Флориду. Когда на общих мероприятиях видимся с Сашей — тоже. Понятно, что он родился и вырос в Финляндии. Но по-русски говорит охотно.

— В прошлом году, проехав капитанский круг с кубком, Барков отдал его именно Сергею.

— Да, это было приятно. А в этом году Саша отдал кубок новичкам, еще его не выигрывавшим. И только потом уже дело дошло до «стариков». Тоже показатель того, какой в «Пантерз» коллектив. Где один за всех и все за одного, — приводит слова Андрея Боборовского «Спорт-Экспресс».