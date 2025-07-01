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«Жена оттуда, но это не единственная причина». Диц рассказал, почему живёт в Казахстане

«Жена оттуда, но это не единственная причина». Диц рассказал, почему живёт в Казахстане
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Защитник минского «Динамо» Даррен Диц объяснил, почему решил жить в Казахстане.

— Жена и её родственники родом из Казахстана. Но это не единственная причина. Большую часть своей зрелой жизни я провел тут. В Казахстан приехал, когда мне было 23 года. Тут я развивался в личностном и профессиональном плане. Я люблю эту страну.

— Казахский язык знаешь?
— Знаю простые фразы, например, различные слова приветствия. Развиваюсь в этом плане. Это тоже часть моей учёбы, — приводит слова Дица пресс-служба минского клуба.

31-летний хоккеист сезон-2024/2025 начинал в «Авангарде», а завершил в «Автомобилисте». В общей сложности он провёл 56 матчей, в которых набрал 14 (1+13) очков.

Диц имеет канадское и казахстанское гражданство. Был выбран в пятом раунде драфта-2011 под общим 138-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». Свою карьеру в КХЛ начинал в 2017 году в казахстанском «Барысе», за который выступал на протяжении пяти сезонов. В составе ЦСКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина и автором победной шайбы в финале 2023 года.

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