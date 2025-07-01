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Тренерский штаб юношеской сборной России вызвал 69 игроков для подготовки к Кубку Сириуса

С 18 по 24 июля на Федеральной территории Сириус состоится ежегодный турнир с участием юношеских сборных России и Беларуси.

Для участия в сборах и турнире тренерский штаб сборной России вызвал 69 хоккеистов: девять вратарей, 24 защитника и 36 нападающих.

Вратари: Евгений Бабич («Авангард»), Кирилл Корнюшко («Армия СКА»), Иван Сережичев («Атлант»), Михаил Беленьков («Витязь»), Андрей Тутариков («Локомотив»), Ростислав Жучко («Металлург Мг»), Добрыня Сучков, Егор Агеев (оба – «Спартак»), Кирилл Плотников («Трактор»).

Защитники: Семён Ржанковский, Лев Лабацеев (оба – «Авангард»), Михаил Ляжьев («Авто»), Олег Евплов, Артём Григорьев, Даниил Серов (все – «Армия СКА»), Даниил Таюрский («Балашиха»), Юрий Власенко, Игорь Никулин (оба – «Динамо Мск»), Гордей Хотьков, Андрей Рожков, Егор Галкин (все – «Локомотив»), Даниэль Махмутов, Эмиль Шайбаков, Егор Плотников (все – «Салават Юлаев»), Никита Кочаков («Сибирь»), Никита Баранов, Максим Попов, Рустем Рузепов (все – «Спартак»), Артём Шинин, Богдан Тетин (оба – «Трактор»), Иван Соколов, Артём Воронов, Михаил Макеев (все – ЦСКА).

Нападающие: Тимофей Катченко («Авангард»), Марк Раицкий («Авто»), Искандер Садыков, Илья Зинченко, Глеб Правосудов, Михаил Чирков (все – «Ак Барс»), Дмитрий Морозов, Дмитрий Ишков, Даниил Гладиков (все – «Армия СКА»), Савва Морозов («Балашиха»), Арсений Грабовский («Витязь»), Никита Юрков («Д13-Юность»), Александр Трофимов («Динамо» Мск), Кирилл Васильев («Крылья Советов»), Ярослав Буров («Лада»), Филипп Вычугжанин, Антон Малиновский (оба – «Локо 04»), Семён Федотов («Локомотив»), Михаил Музычко («Салават Юлаев»), Юрий Черномаз («Сибирь»), Артём Воронов («СКА Серебряные Львы»), Артём Королёв, Пётр Легков, Александр Сидоренко, Арсений Авдюшкин (все – «Спартак»), Михаил Бирдычкин, Семён Тарасов (оба – «Торпедо НН»), Дмитрий Бащенко, Глеб Брувер, Никита Капёнкин, Александр Сунцов (все – «Трактор»), Роман Андреев, Никита Синикин, Богдан Безухов, Даниил Павленин (все – ЦСКА), Дмитрий Силаев («Югра»).