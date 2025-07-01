«Вегас» официально объявил о переходе Марнера из «Торонто»

«Вегас Голден Найтс» объявил об обмене с «Торонто Мэйпл Лифс», в результате которого нападающий Митчелл Марнер перешёл в стан «золотых рыцарей». В обратном направлении в канадский клуб отправился форвард Николя Руа.

До обмена Марнер подписал восьмилетний контракт с кэпхитом в $ 12 млн и общей суммой в $ 96 млн. Как сообщает пресс-служба «Вегаса», Марнер будет играть под 93-м номером.

Марнер в минувшем сезоне принял участие в 81 игре регулярного чемпионата НХЛ, набрав 102 (27+75) очка, установив собственный рекорд по числу отданных результативных передач за сезон. В Кубке Стэнли у Марнера 13 (2+11) очков в 13 матчах. «Торонто» вылетел из турнира в четвертьфинале, проиграв в семи встречах будущему обладателю Кубка «Флориде Пантерз».