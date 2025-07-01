«Вашингтон» подписал семилетний контракт с защитником Мартином Фехервари

«Вашингтон Кэпиталз» подписал контракт с защитником Мартином Фехервари сроком на семь лет, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман. Новое соглашение будет действовать с сезона-2026/2027 с кэпхитом в $6 млн до конца сезона-2032/2033.

25-летний Фехервари в прошлом сезоне провёл 81 матч, в них он отметился 20 результативными передачами и забросил пять шайб с показателем полезности «+18», проводя в среднем 19 минут за встречу. Защитник получил травму колена в предпоследней игре регулярного сезона, перенёс операцию по восстановлению мениска и пропустил весь плей-офф.

За пять сезонов в НХЛ Фехервари принял участие в 299 играх, забил 22 гола и отдал 53 передачи, набрав 75 ​​очков, с показателем полезности «+13» и средним временем на льду 19.29. Он также набрал три очка в 12 играх плей-офф.