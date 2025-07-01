Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» подписал семилетний контракт с защитником Мартином Фехервари

«Вашингтон» подписал семилетний контракт с защитником Мартином Фехервари
Аудио-версия:
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» подписал контракт с защитником Мартином Фехервари сроком на семь лет, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман. Новое соглашение будет действовать с сезона-2026/2027 с кэпхитом в $6 млн до конца сезона-2032/2033.

25-летний Фехервари в прошлом сезоне провёл 81 матч, в них он отметился 20 результативными передачами и забросил пять шайб с показателем полезности «+18», проводя в среднем 19 минут за встречу. Защитник получил травму колена в предпоследней игре регулярного сезона, перенёс операцию по восстановлению мениска и пропустил весь плей-офф.

За пять сезонов в НХЛ Фехервари принял участие в 299 играх, забил 22 гола и отдал 53 передачи, набрав 75 ​​очков, с показателем полезности «+13» и средним временем на льду 19.29. Он также набрал три очка в 12 играх плей-офф.

Материалы по теме
В «Вашингтоне» оценили перспективы Мирошниченко закрепиться в основном составе клуба НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android