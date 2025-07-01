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«Флорида» подписала новый контракт с нападающим Томашем Носеком

«Флорида» подписала новый контракт с нападающим Томашем Носеком
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ХК «Флорида Пантерз» подписал новый контракт с нападающим Томашем Носеком. Как сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн, соглашение заключено сроком на один сезон с заработной платой в размере $ 775 тыс.

32-летний нападающий в прошлом регулярном сезоне провёл 59 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и отдал восемь результативных передач. В плей-офф на счету форварда три передачи в 16 встречах.

Всего в Национальной хоккейной лиге чешский нападающий провёл 493 игры, в которых набрал 116 очков — забросил 45 шайб и отдал 71 результативную передачу. Нападающий в прошедшем сезоне впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

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