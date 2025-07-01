Инсайдер заявил об интересе клубов НХЛ к российскому вратарю Ивану Просветову

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил, что несколько команд НХЛ проявляют интерес к российскому вратарю Ивану Просветову. Прошлый сезон голкипер провёл в КХЛ в составе ЦСКА.

«Нестандартное имя, за которым стоит следить на рынке вратарей: команды проявили интерес к 26-летнему свободному агенту Ивану Просветову. Он ещё молод по меркам вратарей, показал очень хорошие результаты в КХЛ в этом сезоне и провёл 24 матча в НХЛ. Хорошие ставки, что он сегодня подпишет с кем-нибудь контракт», — написал Серавалли в соцсети.

26-летний Просветов пополнил состав ЦСКА перед сезоном-2024/2025. Голкипер принял участие в 38 играх регулярного чемпионата, в которых одержал 20 побед с 92% отражённых бросков. В плей-офф на счету вратаря две победы в пяти встречах серии с минским «Динамо», в которых Просветов пропустил 12 шайб с 91,8% отражённых бросков.