Марнер эмоционально обратился к болельщикам и клубу «Торонто» с прощальным письмом

Нападающий Митчелл Марнер обратился к болельщикам и клубу «Торонто Мэйпл Лифс» с прощальным письмом. Форвард был обменян в «Вегас Голден Найтс».

«Дорогой Торонто, теперь, когда моё пребывание здесь подошло к концу, я хотел бы поделиться тем, что значили

для меня эти последние девять лет.

Уезжать нелегко. Этот город — место, где я вырос, где я влюбился в хоккей и где мне выпала невероятная честь осуществить свою детскую мечту. Носить кленовый лист на груди означало не просто играть за команду, но и представлять свой дом. Когда меня задрафтовали, всё, чего я хотел, — это помочь завоевать Кубок Стэнли для «Торонто». Это всегда было нашей целью, но мы её не достигли. Я знаю, как много эта команда значит для этого города, и я знаю, какие ожидания возникают, когда надеваешь эту майку. Я отдал всё, что у меня было, но, в конце

концов, этого оказалось недостаточно. Это трудно признать, потому что я так сильно хотел этого для всех нас.

Спасибо болельщикам. Благодаря вам играть за «Торонто» — это нечто особенное. За последние девять сезонов я испытал всё: страсть, гордость, надежду, давление и поддержку. Вы проявляете глубокую заботу, и я никогда не принимал это как должное. Спасибо моим товарищам по команде, тренерам, обслуживающему и медицинскому персоналу, командным службам, пиарщикам и всем, кто стоит за кулисами и поддерживает порядок. Я благодарен вам за каждый разговор, за каждую минуту поддержки и за каждую частичку веры, которую вы дарили мне на этом пути.

Готовясь к тому, что будет дальше, я покидаю это место другим человеком, не тем, кем я был в 18 лет. Я всегда буду благодарен за то, что провёл здесь время, и больше всего я горжусь тем, что был игроком «Торонто Мэйпл Лифс», — написал Марнер в соцсети.