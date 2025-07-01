Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» объявило о назначении Романа Ротенберга членом Совета директоров клуба

Московское «Динамо» объявило о назначении Романа Ротенберга членом Совета директоров клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» объявило о назначении Романа Ротенберга членом Совета директоров клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Сегодня, 1 июля, состоялось очередное заседание Совета директоров московского «Динамо», в ходе которого было принято несколько важных решений. Одним из них стало утверждение Романа Ротенберга членом Совета директоров клуба. Перед Романом Борисовичем стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодёжного хоккея — ключевая задача для системы «Динамо» на многие годы вперёд. Клуб должен выстраивать эффективную систему подготовки резерва и создавать передовые условия для развития молодых игроков. Приветствуем Романа Борисовича в клубе и желаем успехов на благо развития детского и молодёжного хоккея московского «Динамо», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Материалы по теме
Эксклюзив
Роман Ротенберг вошёл в совет директоров московского «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android