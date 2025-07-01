Московское «Динамо» объявило о назначении Романа Ротенберга членом Совета директоров клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Сегодня, 1 июля, состоялось очередное заседание Совета директоров московского «Динамо», в ходе которого было принято несколько важных решений. Одним из них стало утверждение Романа Ротенберга членом Совета директоров клуба. Перед Романом Борисовичем стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодёжного хоккея — ключевая задача для системы «Динамо» на многие годы вперёд. Клуб должен выстраивать эффективную систему подготовки резерва и создавать передовые условия для развития молодых игроков. Приветствуем Романа Борисовича в клубе и желаем успехов на благо развития детского и молодёжного хоккея московского «Динамо», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.