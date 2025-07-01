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Роман Ротенберг прокомментировал своё назначение в Совет директоров московского «Динамо»

Роман Ротенберг прокомментировал своё назначение в Совет директоров московского «Динамо»
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Роман Ротенберг прокомментировал своё назначение в Совет директоров московского «Динамо». Специалист будет развивать детско-юношеский и молодёжный хоккей.

«Для меня большая честь присоединиться к хоккейному московскому «Динамо» – клубу с великой историей и богатейшими традициями. Перед нами стоят серьёзные цели. Развитие детско-юношеского и молодёжного хоккея – ключевая задача для системы «Динамо» на многие годы. Мы будем выстраивать эффективную систему подготовки резерва, создадим передовые условия для развития молодых игроков. Это включает современную инфраструктуру, актуальный подход к медицине, уникальные методики для тренерского состава.

«Динамо» — это бренд с богатой историей, и я уверен, что мы сможем также расширить круг партнёров для нашего развития! Вместе с профессиональной командой единомышленников мы не только продолжим славные традиции ХК «Динамо», но и выйдем на качественно новый лидирующий уровень в современных условиях и сформируем крепкий фундамент для будущих поколений хоккеистов и наших болельщиков», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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