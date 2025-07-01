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«Айлендерс» подписали новый контракт с защитником Тони Деанджело

«Айлендерс» подписали новый контракт с защитником Тони Деанджело
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ХК «Нью-Йорк Айлендерс» подписал новый контракт с защитником Тони Деанджело. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано сроком на один сезон с зарплатой в $ 1,75 млн.

29-летний Деанджело набрал 19 очков — забил четыре гола и отдал 15 передач в 35 играх в прошлом сезоне. Он присоединился к клубу 25 января после перехода из КХЛ, где выступал за СКА. Деанджело стал лидером среди защитников «Айлендерс» по очкам и разделил лидерство команды по передачам в последних 35 играх сезона.

На его счету 229 очков (52 гола, 177 передач) в 406 встречах регулярного чемпионата за карьеру в НХЛ, а также 13 очков (один гол, 12 передач) в 26 играх плей-офф.

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