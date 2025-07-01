«Ванкувер» подписал шестилетний контракт с нападающим Коннором Гарландом

«Ванкувер Кэнакс» подписал шестилетний контракт с нападающим Коннором Гарландом. Как сообщает пресс-служба клуба, кэпхит соглашения составляет $ 6 млн.

29-летний Гарланд отыграл 81 матч за «Ванкувер» в прошлом сезоне, набрав 50 (19+31) очков и 52 штрафные минуты, в среднем проводя на льду 18.39. Его 31 результативная передача и 50 очков стали вторыми по величине показателями в его карьере, а его время на льду стало новым рекордом в карьере, как и его семь голов в большинстве.

Всего в НХЛ Гарланд сыграл 485 встреч, набрав 291 (122+169) очко и 212 штрафных минут. Он также принял участие в 21 матче плей-офф за карьеру, набрав 7 (4+3) очков и две штрафные минуты.