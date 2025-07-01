«Ванкувер» продлил контракт с Тэтчером Демко

ХК «Ванкувер Кэнакс» заключил новый трёхлетний контракт с голкипером Тэтчером Демко. Средняя заработная плата американца за период действия трудового соглашения составит $ 8,5 млн. В рамках прежнего договора вратарь получал $ 5 млн.

Тэтчер Демко был задрафтован канадским клубом в 2014 году. На данный момент игрок провёл в НХЛ 242 матча, в которых одержал 126 побед, девять раз сыграл «на ноль» и добился показателя в 91% отражённых бросков. В сезоне-2023/2024 голкипер был номинирован на «Везина Трофи».

В минувшем сезоне 29-летний хоккеист выходил на лёд в 23 встречах лиги, в которых пропустил 63 шайбы и победил 10 раз.