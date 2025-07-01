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Владимир Тарасенко поприветствовал болельщиков «Миннесоты»

Владимир Тарасенко поприветствовал болельщиков «Миннесоты»
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Российский нападающий Владимир Тарасенко поприветствовал болельщиков «Миннесоты Уайлд». Россиянин пополнил состав клуба в результате обмена с «Детройт Ред Уингз».

Владимир Тарасенко выступал за «Детройт» с 2024 года. В прошедшем сезоне 33-летний форвард набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «-13» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Тарасенко был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» в 2010 году в первом раунде драфта под общим 16-м номером. В составе «блюзменов» стал обладателем Кубка Стэнли в 2019 году. Ещё один чемпионский титул в НХЛ он завоевал вместе с «Флоридой Пантерз» в сезоне-2023/2024.

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