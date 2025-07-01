«Флорида» подписала однолетний контракт с российским вратарём Даниилом Тарасовым

ХК «Флорида Пантерз» подписал однолетний контракт с голкипером Даниилом Тарасовым. Как сообщает Puck Pedia, заработная плата по однолетнему соглашению составит $ 1,05 млн.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасов сыграл 20 матчей, одержав семь побед, при коэффициенте надёжности 3,54 и 88,1% отражённых бросков. По итогам регулярки «Коламбус» не смог пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв девятое место в Восточной конференции.

Примечательно, что Даниил Тарасов также является уроженцем Новокузнецка, как и основной голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Вратарь – сын бывшего голкипера Вадима Тарасова и родился в Новокузнецке во время его выступления за местный «Металлург».