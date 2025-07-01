«Каролина» подписала новый контракт с нападающим Логаном Стэнковеном на $ 48 млн

«Каролина Харрикейнз» подписала новый восьмилетний контракт с нападающим Логаном Стэнковеном на общую сумму $ 48 млн. Как сообщает инсайдер НХЛ Крис Джонстон, кэпхит соглашения составил $ 6 млн.

22-летний нападающий в прошлом сезоне пополнил состав «Каролины» в результате обмена с «Даллас Старз». За «ураганов» форвард провёл 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал девять очков — забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи. В плей-офф на счету нападающего пять голов и три результативные передачи в 15 встречах.

Всего в НХЛ Стэнковен провёл 102 матча, в которых набрал 52 (20+32) очка.