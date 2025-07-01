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В Ванкувере высказались о продлении контракта с Тэтчером Демко

В Ванкувере высказались о продлении контракта с Тэтчером Демко
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Генеральный менеджер ХК «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин рассказал о значимости нового трёхлетнего контракта с голкипером Тэтчером Демко. Управленец подчеркнул, что команда рада сохранить в составе игрока, являющегося одним из лучших вратарей лиги.

«Тэтчер — один из лучших вратарей НХЛ и ключевой лидер в нашей раздевалке. Его желание продолжить карьеру в Ванкувере многое говорит о том, чего мы пытаемся достичь, и в каком направлении движется наша организация. Демко — один из самых трудолюбивых игроков в нашей команде, и когда он выходит на лёд, это придаёт нашей группе уверенности. Наши игроки знают, что благодаря его габаритам, силе, умению контролировать отскок и спортивным способностям у них есть шанс выиграть каждую игру, в которой он участвует», – приводит слова Альвина официальный сайт «Ванкувер Кэнакс».

Тэтчер Демко в прошедшем сезоне НХЛ выходил на лёд в 23 матчах НХЛ, в которых голкипер пропустил 63 шайбы, а его процент отражённых бросков составил 88,9.

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