«Нью-Джерси» продлил контракт с вратарём Джейком Алленом

«Нью-Джерси Дэвилз» продлил контракт с вратарём Джейком Алленом. Как сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн, новое соглашение с голкипером рассчитано сроком на пять лет и кэпхитом $ 1,8 млн.

34-летний голкипер в прошлом сезоне провёл 31 матч, в котором одержал 13 побед с 90,8% отражённых бросков. Всего в НХЛ вратарь сыграл 460 встреч, одержал 208 побед с 90,8% отражённых бросков.

Аллен взял Кубок Стэнли с «Сент-Луис Блюз» в 2019 году в качестве запасного вратаря. Также голкипер выступал за «Монреаль Канадиенс». 14 октября Аллен всухую обыграл «Юту Мамонт» и стал первым вратарём в истории НХЛ, одержавшим победы над 33 разными командами лиги.