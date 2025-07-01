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«Эдмонтон» обменял нападающего Арвидссона в «Бостон», получив выбор на драфте

«Эдмонтон» обменял нападающего Арвидссона в «Бостон», получив выбор на драфте
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«Эдмонтон Ойлерз» обменял нападающего Виктора Арвидссона в «Бостон Брюинз», сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли. Сообщается, что «нефтяники» взамен получили выбор в пятом раунде на драфте 2027 года. «Эдмонтон» освободил платёжную ведомость от полной стоимости контракта игрока в $ 4 млн.

32-летний шведский нападающий в прошлом сезоне провёл 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 очков — забросил 15 шайб и отдал 12 результативных передач. В плей-офф на счету опытного форварда два гола и пять результативных передач в 15 встречах.

Всего в НХЛ Арвидссон провёл 613 игр, в которых набрал 389 (194+195) очков.

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