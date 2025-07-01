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«Калгари» объявил о продлении защитника Хэнли

«Калгари» объявил о продлении защитника Хэнли
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ХК «Калгари Флэймз» заключил двухлетний контракт с защитником Джоэлем Хэнли. Игрок будет зарабатывать $ 1,75 млн, о чём сообщает официальный сайт клуба.

За 11 сезонов в НХЛ 34-летний канадец успел поиграть за «Калгари Флэймз», «Даллас Старз», «Аризону Койотс» и «Монреаль Канадиенс», в общей сложно проведя в лиге 246 матчей, в которых он набрал 38 (5+33) очков по системе «гол+пас».

В прошедшем сезоне Джоэль Хэнли выходил на лёд в 53 встречах, забил два гола, сделал семь результативных передач и завершил сезон с лучшим в своей карьере показателем полезности «+12», проводя на площадке в среднем 18.35.

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