«Даллас Старз» объявил имя нового главного тренера

«Даллас Старз» объявил, что новым главным тренером клуба стал Глен Галуцен. Ранее клуб уволил Питера Дебура, под руководством которого «Даллас» три года подряд выходил в полуфинал Кубка Стэнли.

53-летний Галуцен провёл последние семь сезонов в качестве помощника тренера в «Эдмонтон Ойлерз». С его первого сезона-2018/2019 «Ойлерз» лидируют в НХЛ с 26,8% реализации большинства в регулярном сезоне и 29,8% – в плей-офф. При Галуцене «Эдмонтон» пробивался в плей-офф в шести из последних семи сезонов и доходил до финала Кубка Стэнли в каждом из последних двух сезонов.

Галуцен уже был главным тренером «Далласа» (с 2011 по 2013 год). В минувшем сезоне команда проиграла «Эдмонтон Ойлерз» на стадии полуфинала (1-4 в серии).