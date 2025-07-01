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«Даллас Старз» объявил имя нового главного тренера

«Даллас Старз» объявил имя нового главного тренера
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«Даллас Старз» объявил, что новым главным тренером клуба стал Глен Галуцен. Ранее клуб уволил Питера Дебура, под руководством которого «Даллас» три года подряд выходил в полуфинал Кубка Стэнли.

53-летний Галуцен провёл последние семь сезонов в качестве помощника тренера в «Эдмонтон Ойлерз». С его первого сезона-2018/2019 «Ойлерз» лидируют в НХЛ с 26,8% реализации большинства в регулярном сезоне и 29,8% – в плей-офф. При Галуцене «Эдмонтон» пробивался в плей-офф в шести из последних семи сезонов и доходил до финала Кубка Стэнли в каждом из последних двух сезонов.

Галуцен уже был главным тренером «Далласа» (с 2011 по 2013 год). В минувшем сезоне команда проиграла «Эдмонтон Ойлерз» на стадии полуфинала (1-4 в серии).

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