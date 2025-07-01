«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Егором Юзленко

ХК «Нефтехимик» заключил годичный договор с защитником Егором Юзленко. 22-летний хоккеист перешёл в нижнекамский клуб по ходу сезона-2023/2024. Спортивный директор команды Антон Марчинский, говоря о причинах подписания игрока, высказался о надежде на дальнейший прогресс белоруса.

«На счету Егора хороший сезон. Своей самоотверженной и надёжной игрой за «Ижсталь» заслужил шанс сыграть в «Нефтехимике», когда у команды был сложный период, связанный с чередой травм игроков. Он спокойно и достаточно уверенно действовал во всех проведённых матчах. Рассчитываем на дальнейший прогресс Егора и его выход на более высокий уровень», – приводят слова спортивного директора ХК «Нефтехимик» социальные сети команды.

В прошедшем сезоне КХЛ Егор Юзленко выходил на лёд в 22 встречах, в которых он отдал две результативные передачи и заработал 10 штрафных минут.