Бывший вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз». Как информирует агент игрока Дэн Мильштейн в соцсети, соглашение россиянина с клубом рассчитано сроком на один сезон. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем переходе вратаря в стан «ураганов».

Ранее сообщалось, что Мифтахов рассчитывает на регулярное игровое время в НХЛ, учитывая проблемы со здоровьем у основного вратаря Фредерика Андерсена и возможную занятость последнего в олимпийский сезон подготовкой к матчам за сборную Дании на ОИ в Милане.

«Ак Барс» планирует заместить потерю Мифтахова вратарём системы «Торонто Мэйпл Лифс» Артуром Ахтямовым, ранее выступавшим за казанский клуб.