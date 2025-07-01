«Ванкувер» продлил контракт с нападающим Броком Бёзером на семь лет

«Ванкувер Кэнакс» продлил контракт с нападающим Броком Бёзером на семь лет. Как сообщает пресс-служба клуба, кэпхит соглашения составил $ 7,25 млн.

В прошедшем сезоне Брок Бёзер стал вторым бомбардиром «косаток», набрав 50 (25+25) очков в 75 матчах регулярного сезона.

Всего в Национальной хоккейной лиге 28-летний нападающий провёл 554 встречи, в которых набрал 434 очка — забросил 204 шайбы и отдал 230 результативных передач. В плей-офф на счету Бёзера 29 матчей, в которых форвард набрал 23 очка — забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.

Американский нападающий всю карьеру в НХЛ провёл в составе «Ванкувера».