«Филадельфия» объявила о подписании контрактов с форвардом Двораком и вратарём Владаржем

«Филадельфия Флайерз» объявила о подписании контрактов с форвардом Кристианом Двораком и вратарём Даниэлем Владаржем. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с нападающим рассчитано сроком один сезон с кэпхитом $ 5,4 млн. Контракт с голкипером рассчитан сроком на два года с кэпхитом $ 3,35 млн.

29-летний Дворак в прошлом сезоне провёл за «Монреаль» 82 матча, в которых набрал 33 очка — забросил 12 шайб и отдал 21 результативную передачу.

27-летний Владарж в прошлом сезоне принял участие в 30 играх, в 29 из них выйдя в стартовом составе, и одержал 12 побед с коэффициентом надёжности 2,80 и 89,8% отражённых бросков. Всего в НХЛ он принял участие в 105 играх, одержал 49 побед с коэффициентом надёжности 2,99 и 89,5% отражённых бросков.