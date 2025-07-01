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Нападающий Кори Перри подписал контракт с «Лос-Анджелесом» — Фридман

Нападающий Кори Перри подписал контракт с «Лос-Анджелесом» — Фридман
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Нападающий Кори Перри подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Как сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман, соглашение рассчитано сроком на один сезон, за который ветеран с учётом различных бонусов может заработать до $ 3,5 млн.

В прошедшем сезоне 40-летний Перри провёл 103 матча за «Эдмонтон» с учётом плей-офф, в которых набрал 44 (19+23) очка. Он выступает за «Ойлерз» с 2023 года.

Напомним, в прошедшем сезоне Кори Перри проиграл пятый финал Кубка Стэнли за последние шесть лет. В 2020 году он не смог взять трофей в составе «Даллас Старз», в 2021-м — с «Монреаль Канадиенс», в 2022-м — с «Тампа-Бэй Лайтнинг», в 2024-м и 2025-м — с «Эдмонтоном».

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