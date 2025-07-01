Защитник Владислав Гавриков подписал контракт с «Рейнджерс» на $ 49 млн — Лебрюн

Защитник Владислав Гавриков подписал контракт с ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» на $ 49 млн. Как сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн, соглашение рассчитано сроком на семь лет.

Ранее Гавриков не смог договориться с «Лос-Анджелес Кингз» о продлении контракта. 29-летний Гавриков выступал за «Кингз» с сезона-2022/2023. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ защитник принял участие во всех 82 играх, заработав 30 (5+25) очков. Также на его счету шесть матчей в Кубке Стэнли — 2025, в которых он отметился двумя результативными передачами.

Гавриков был выбран «Коламбусом» в шестом раунде (под общим номером 159) драфта НХЛ 2015 года.