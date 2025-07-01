Нападающий Таннер Жанно подписал контракт с «Бостон Брюинз»

Форвард Таннер Жанно подписал контракт с ХК «Бостон Брюинз». Как сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман, соглашение рассчитано сроком на пять лет с кэпхитом $ 3,4 млн.

28-летний форвард прошлый сезон провёл в составе «Лос-Анджелес Кингз», где за 67 матчей набрал 13 очков — забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. Жанно известен как жёсткий нападающий силового плана, способный сбросить перчатки и постоять за партнёров по команде.

Всего в НХЛ канадский нападающий провёл 294 встречи, в которых набрал 93 очка — забросил 49 шайб и отдал 44 результативные передачи. Жанно выступал за «Нэшвилл», «Тампа-Бэй» и «Лос-Анджелес».