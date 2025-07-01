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«Ак Барс» отреагировал на уход Амира Мифтахова. Игрок продолжит карьеру в НХЛ

«Ак Барс» отреагировал на уход Амира Мифтахова. Игрок продолжит карьеру в НХЛ
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ХК «Ак Барс» попрощался с голкипером Амиром Мифтаховым после истечения срока его контракта. Казанский клуб на своём официальном сайте поблагодарил вратаря за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере. Как ранее сообщалось в прессе, хоккеист в новом сезоне будет выступать в НХЛ за «Каролину Харрикейнз».

Амир Мифтахов является воспитанником «Ак Барса». Вратарь провёл за клуб 82 матча в КХЛ, одержав победу в 38 встречах и добившись показателя отражённых бросков в 92,2%.

В 2020 году российский голкипер был задрафтован ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» под общим 186-м номером. Сезон-2021/2022 хоккеист провёл в Америке, выступая в фарм-клубе «Тампы» «Сиракьюз Кранч», после чего Мифтахов вернулся в Россию.

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