Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин номинирован в США на гуманитарную премию имени Мохаммеда Али

Александр Овечкин номинирован в США на гуманитарную премию имени Мохаммеда Али
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин номинирован на американскую гуманитарную премию ESPN имени Мохаммеда Али.

Гуманитарная премия ESPN вручается людям, которые оказали положительное влияние на общество посредством спорта. Овечкина отметили за многолетнюю борьбу с раком у детей: хоккеист поддерживает научные исследования в области онкологии и лично жертвует деньги на лечение детям.

Помимо россиянина, на гуманитарную премию ESPN номинированы баскетболист Си Джей Макколлум и теннисистка Слоан Стивенс. Вручение премии пройдёт в Голливуде, США, 15 июля.

Напомним, 39-летнему Александру Овечкину принадлежит рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина 897 заброшенных шайб.

Материалы по теме
«Такого, как Овечкин, не будет ещё долго». Россияне возглавили престижный топ в Америке
«Такого, как Овечкин, не будет ещё долго». Россияне возглавили престижный топ в Америке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android