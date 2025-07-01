Александр Овечкин номинирован в США на гуманитарную премию имени Мохаммеда Али

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин номинирован на американскую гуманитарную премию ESPN имени Мохаммеда Али.

Гуманитарная премия ESPN вручается людям, которые оказали положительное влияние на общество посредством спорта. Овечкина отметили за многолетнюю борьбу с раком у детей: хоккеист поддерживает научные исследования в области онкологии и лично жертвует деньги на лечение детям.

Помимо россиянина, на гуманитарную премию ESPN номинированы баскетболист Си Джей Макколлум и теннисистка Слоан Стивенс. Вручение премии пройдёт в Голливуде, США, 15 июля.

Напомним, 39-летнему Александру Овечкину принадлежит рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина 897 заброшенных шайб.