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Стали известны подробности нового семилетнего контракта Гаврикова с «Рейнджерс»

Стали известны подробности нового семилетнего контракта Гаврикова с «Рейнджерс»
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Стали известны подробности нового семилетнего контракта защитника Владислава Гаврикова с «Нью-Йорк Рейнджерс» на $ 49 млн. Информацию опубликовал портал Puck Pedia.

В первый и второй год соглашения Гавриков получит $ 1 млн + $ 8 млн в качестве бонусов. За третий год — $ 1 млн + $ 6,65 бонус, в четвёртый сезон — $ 1 млн + $ 5,55 млн бонус, в пятый сезон — $ 1 млн + $ 5 млн бонус, в шестой сезон — $ 3,4 млн + $ 2 млн бонус, в седьмой сезон — $ 5,4 млн.

Также в контракте есть пункт о запрете на обмен в первые пять лет контракта. На шестой сезон имеется список об обмене из 20 команд, на седьмой год соглашения этот список составляет 15 команд.

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