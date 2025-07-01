«Сиэтл» подписал контракт с защитником Райаном Линдгреном

«Сиэтл Кракен» заключил соглашение с защитником Райаном Линдгреном. Как сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман, игрок обороны подписал четырёхлетний контракт на $ 18 млн с кэпхитом $ 4,5 млн.

Прошлый сезон защитник начинал в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», а затем перешёл в «Колорадо Эвеланш». Линдгрен набрал 19 (2+17) очков в 54 играх при показателе полезности «+1» за «синерубашечников». За «лавин» игрок обороны провёл 18 матчей и забросил две шайбы, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «-1».

Всего в НХЛ Линдгрен набрал 102 (14+88) очка в 405 матчах за «Рейнджерс» и «Колорадо».