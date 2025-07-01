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«Сан-Хосе» продлил контракт с нападающим Вильямом Эклундом

«Сан-Хосе» продлил контракт с нападающим Вильямом Эклундом
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«Сан-Хосе» продлил контракт с нападающим Вильямом Эклундом. Как сообщает пресс-служба клуба, заключено трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 16,8 млн с кэпхитом $ 5,6 млн. Новый контракт вступит в силу с сезона-2026/2027. У 22-летнего нападающего остался ещё один сезон по контракту новичка.

В минувшем сезоне швед обновил личные рекорды результативности, набрав 58 (17+41) очков в 77 играх регулярного чемпионата НХЛ при отрицательном показателе полезности «-7».

Всего в лиге у седьмого номера драфта НХЛ 2021 года 174 игры, в которых Эклунд набрал 110 очков — забросил 35 шайб и отдал 75 результативных передач.

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