«Колорадо» заключил новый контракт с нападающим Паркером Келли

ХК «Колорадо Эвеланш» продлил контракт с Паркером Келли. Игрок останется в команде до сезона-2029/2030, о чём сообщает официальный сайт американского клуба.

Паркер Келли провёл в НХЛ 257 матчей за «Колорадо Эвеланш» и «Оттаву Сенаторз». В течение своей карьеры канадец забросил 25 шайб и отдал 29 результативных передач, при этом набрав 156 минут штрафа.

Хоккеист присоединился к команде из Денвера в прошлом сезоне. Нападающий выходил на лёд в 80 играх регулярного чемпионата, в которых он набрал 19 (8+11) очков по системе «гол+пас», совершил 161 силовой приём и заблокировал 72 броска. Кроме этого, Келли проводил на площадке в среднем 12.45, что является его личным рекордом. В плей-офф игрок появлялся во всех встречах серии с «Даллас Старз».